Bülent Emin Yarar: Statta pide ve ayran sattım
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Bülent Emin Yarar: Statta pide ve ayran sattım

Bülent Emin Yarar: Statta pide ve ayran sattım
Hürriyet - Haberler | Magazin

Yarar, öğrencilik yıllarında statlarda pide ayran satarak harçlığını çıkardığını söyledi: "Hayatımdaki tek torpilim bu işte.

Yarar, öğrencilik yıllarında statlarda pide ayran satarak harçlığını çıkardığını söyledi: "Hayatımdaki tek torpilim bu işte. Bir tanıdığımız durumumu hissederek 'Statta pide, ayran satar mısın' diye sordu. Hiç düşünmeden 'satarım' dedim. Bir dönem bu işi yaptım hatta konservatuvardan arkadaşlarım maç seyretmek için gelirlerdi. Beni görünce şaşırırlardı. Harçlığımı çıkarıyor, kiramı rahat rahat ödüyordum. İstanbul'daki bütün statlarda çalıştım."

Ünlü oyuncu, Devlet Tiyatroları'nda Yetkin Dikinciler'le 11 yıldır 700 kez sahneledikleri "Profesyonel" oyununun en büyük başarısı olduğunu dile getirdi. Genç oyuncuların enerjilerini takdir ettiğini belirten Yarar "Öyle arkadaşları görüyorum ki, 'ben de acaba böyle miydim' diye düşünüyorum. O kadar güzel enerji saçıyorlar ki" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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Bülent Emin Yarar: Statta pide ve ayran sattım - Haberler Magazin
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