Bülent Arınç ile Bülent Turan arasındaki polemik büyüyor: Boyundan büyük işlere karışma

12.09.2019 16:19

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Ahmet Türk ile ilgili açıklamasına AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın gösterdiği tepkiye cevap verdi. Turan'ın boyundan büyük işlere karıştığını söyleyen Arınç, "Sen zaman zaman böyle çıkışlar yapıyorsun. Sivrisinek ısırığı kadar beni ilgilendirmez. Sana yazık olur." dedi. Turan da Arınç'ın cevabı sonrası bir açıklama yaparak, "Bizim gibi düşünmeyenleri anlamaya çalışmak bir erdemdir ve asla kaybedilmemelidir." dedi.

AK Partili Turan'a çok sert yüklenen Arınç'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"BOYUNDAN BÜYÜK İŞLERE KARIŞMA"

"Bülent Turan, benim sana bir ağabeyin olarak tavsiyem budur. Boyundan büyük işlere karışma. Bilmediğin işlere karışma. Sonra ayıp olur. Sen zaman zaman böyle çıkışlar yapıyorsun. Sivrisinek ısırığı kadar beni ilgilendirmez. Sana yazık olur. Herkes haddini bilsin. Bende bileyim. Bülent Turan da bilsin. Başka partilerin başka temsilcileri de bilsin."

"AHMET TÜRK'Ü YILLARDIR TANIYORUM"

"Ahmet Türk'ü ben yıllardan beri tanıyorum. Kandil'le HDP ile ilişkisi olduğunu ama terör ve şiddete karşı olduğunu ifade ettim. Görevden alınmıştır. Alabilir. İdari bir tedbirdir. Eğer Teftiş Kurulu'nun bir raporu varsa savcılıkların açmış olduğu davalarda varsa bunları kamuoyuna ilan etsinler. Aynı zamanda da mahkeme kararıyla görevden almayı uygulasınlar. Yoksa aksi takdirde bazılarının algısı o noktaya gelir ki kurt kuzuyu yemeye niyetlenmiş, suyun başında da olsa suyumu bulandırdın diyor, diyebilirler."

"ÇANAKKALELİLER BENDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR"

Bülent Turan, senin Çanakkale'deki seçiminde az da olsa bir katkım oldu ama sonra bütün Çanakkaleliler benden şikayetçi oldular. Bu adamı başımızdan alın tekrar İstanbul'a gönderin diye. Sen Çanakkale'ye layık bir milletvekilliği yap, halkla ilişkilerini düzelt. Parti içerisinde de faydalı çalışmalarını çoğalt.

"KALIN, BİRİLERİ GİBİ HACIYATMAZ DEĞİLDİR"

İbrahim Kalın akıllı adamdır. Birileri gibi böyle hacıyatmaz değildir. Ben sözümün başında on dakika diyorum ki bana sorduğunuz sorulara sadece Bülent Arınç olarak cevap vereceğim. Ben hiçbir zaman geri adım atmış bir insan değilim. Ben hukuk çerçevesinde bildiklerimi söylüyorum. Cumhurbaşkanımıza zarar verecek hiç bir hareketin içinde olmam. Ona gelecek zararları önlemeye çalışırım.

"ASLA KAYBEDİLMEMELİDİR"

Arınç'ın sert cevabından sonra Bülent Turan, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaparak, "Bizim gibi düşünmeyenleri anlamaya çalışmak bir erdemdir ve asla kaybedilmemelidir. Ancak camiamızın belki en büyük sorunu 'karşı mahalleye' yaranma çabası. İki alkış alacağım diye gereksiz bu adım siyasi hatıralarımızı gölgelemiş, dostlarımızı/liderimizi kırmış kimin umurunda!!" dedi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi (YİK) Üyesi Bülent Arınç, Habertürk Tv'de katıldığı Manşet programında, 'terörle bağlantılı olduğu' gerekçesiyle yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'le ilgili "Ahmet Türk'ü tanıyorum ve ona saygı duyuyorum. Terörle alakası yoktur, barış olsun isteyen biridir" ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Arınç'a tepki göstererek, "Biz ülke ayağa kalksın diye uğraşırken, biz terörle uğraşırken, çıkıp karşımıza ısrarla niye kayyum atadın, niye bunu yaptın dediler. PKK'ya göz kırpan kim varsa o gözü oyacağız. Dün çıkmış bir ağabeyimiz, yok Ahmet Türk'ün terörle ilgisi yokmuş. Hadi oradan yahu. Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle görevden alınmaz." ifadelerini kullanmıştı.