Bulancak Galericiler Sitesi tekrar ihaleye çıkacak

Bulancak Belediyesince inşa edilen Galericiler Sitesi'ndeki iş yerleri için çıkılan ihale, katılım olmaması nedeniyle ileri bir tarihte tekrar yapılacak.

Belediye Başkanı Recep Yakar başkanlığındaki ihale komisyonu, 51 iş yerinin ihalesi için Bulancak Belediyesi Nikah Salonu'nda toplandı. İhale, katılım olmaması nedeniyle ertelendi.

Başkan Yakar, yaptığı açıklamada, Galericiler Sitesi ihalesiyle ilgili şu ana kadar teklif veren galerici esnafının olmadığını belirtti.

İhale komisyonunun bu noktada görevini yaptığına işaret eden Yakar, "Galericilerin tekrar fiyat revizyonu talebi var, anladığım kadarıyla rakamlarımızı yüksek bulmuşlar. Komisyon da bunu değerlendirecek, en kısa zamanda ilana çıkacağız ve ihalemizi tekrar gerçekleştireceğiz." dedi.

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