Buket Aydın, Kanal D ile Yollarını Ayırdığı Yönündeki İddialara Son Noktayı Koydu

Kanal D Ana Haber sunucusu ve Haber Daire Başkanı Buket Aydın'ın kanalla yollarının ayrıldığı iddia edilmişti. Geçtiğimiz cuma akşamı da Ana Haber Bülteni'ni Aydın'ın yerine Semiha Şahin sunmuştu. Buket Aydın, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, tartışmalara nokta koydu.

"AKŞAM GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Aydın, Kanal D Ana Haber'in yayın saatinin değiştiğinin duyurulduğu tanıtımı kişisel sosyal medya hesabından paylaştı ve ekrandaki yerini alacağını duyurdu. Aydın, haber bülteninin tanıtım videosunu "Yeni saatimizde akşam görüşmek üzere" notuyla paylaştı.

İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Buket Aydın, hakkında çıkan 'Kovuldu' yönündeki haberlere kanaldan yalanlama gelmişti. Kanaldan yapılan paylaşımda ise şunlar söylendi: "Bugün bazı internet sitelerinde Kanal D Haber Başkanı ve sunucusu Buket Aydın'ın görevinden alındığına dair iddialar yer almıştır. Bu iddialar gerçek dışıdır. Buket Aydın görevine devam etmektedir. (Bu haberleri yapanlarla ilgili hukuki süreç uygulanacaktır.) Kamuoyuna duyurulur."