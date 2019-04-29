Buket Aydın, Kanal D ile Yollarını Ayırdığı Yönündeki İddialara Son Noktayı Koydu
Kanal D ile yollarını ayırdığı iddia edilen sunucu Buket Aydın, sosyal medya hesabından açıklama yaparak iddialara son noktayı koydu.
Kanal D Ana Haber sunucusu ve Haber Daire Başkanı Buket Aydın'ın kanalla yollarının ayrıldığı iddia edilmişti. Geçtiğimiz cuma akşamı da Ana Haber Bülteni'ni Aydın'ın yerine Semiha Şahin sunmuştu. Buket Aydın, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, tartışmalara nokta koydu.
"AKŞAM GÖRÜŞMEK ÜZERE"
Aydın, Kanal D Ana Haber'in yayın saatinin değiştiğinin duyurulduğu tanıtımı kişisel sosyal medya hesabından paylaştı ve ekrandaki yerini alacağını duyurdu. Aydın, haber bülteninin tanıtım videosunu "Yeni saatimizde akşam görüşmek üzere" notuyla paylaştı.
İDDİALARI YALANLAMIŞTI
Buket Aydın, hakkında çıkan 'Kovuldu' yönündeki haberlere kanaldan yalanlama gelmişti. Kanaldan yapılan paylaşımda ise şunlar söylendi: "Bugün bazı internet sitelerinde Kanal D Haber Başkanı ve sunucusu Buket Aydın'ın görevinden alındığına dair iddialar yer almıştır. Bu iddialar gerçek dışıdır. Buket Aydın görevine devam etmektedir. (Bu haberleri yapanlarla ilgili hukuki süreç uygulanacaktır.) Kamuoyuna duyurulur."
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buket aydına karşı yürütülen bu kampanyanın nedeni siyasi. Kendisini izliyoruz ve sunucuların içinde beğeniyoruz. Boşuna gündem oluşturmaya çalışmayınCevap Yaz Yayından Kaldır
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Keyifle izliyorumCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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Tüpçü Bey, bu kadına ne veriyor acaba? Kaç lira maaş acaba? Asgari değildir galiba.Cevap Yaz 3 5 Yayından KaldırÖZENTİ: sananeYayından Kaldır
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ÇOK ÖNEMLİ DEĞİL İSTERSE 24 SAAT KANAL D KALSIN İZLEMEDİĞİM İÇİM ÇOKTA TINCevap Yaz 14 5 Yayından Kaldır