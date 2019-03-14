Ekran Ambargosunun Tartışıldığı Programda Erdoğan Konuşunca Yayına Ara Verildi

CNN Türk'te yayınlanan 40 programında gazeteci Buket Aydın'ın dün akşam konuk ettiği isim CHP'nin İstanbul adayıEkrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu'nun konuştuğu sırada kameraların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına çevrilmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Programda iki isim arasında dikkat çeken ekran ambargosu diyaloğugeçti. Sunucu Buket Aydın gelen tepkiler üzerine sosyal medya üzerinden "Yayınımız bant yayındır. Canlı değildir. O yüzden yazdığınız ve eleştirdiğiniz gibi anons yapıp ara veriyoruz demem mümkün değil." açıklamasında bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMASI NEDENİYLE 40 DAKİKA ARA VERİLDİ

CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, dün akşam gazeteci Buket Aydın'ın sunduğu 40 programına konuk oldu.

İmamoğlu'nun konuştuğu sırada kameralar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayınlanan konuşmasına çevrildi. Erdoğan'ın konuşması CNN Türk'te yaklaşık 40 dakika canlı gösterildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

İmamoğlu'nun konuştuğu sırada yayına ara verilmesi sosyal medyada tepkiye neden oldu."#SansürcüCNNTürk" tabelası kısa süre içinde Twitter'da TT oldu.

Ekrem İmamoğlu

"YAYINIMIZ CANLI DEĞİLDİR, ARA VERİYORUZ DEMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Tepkiler üzerine gazeteci Buket Aydın konuya dair bir açıklama yaptı. Aydın, şunları söyledi:

"Herkese iyi akşamlar. Yayınımız bant yayındır. Canlı değildir. O yüzden yazdığınız ve eleştirdiğiniz gibi anons yapıp ara veriyoruz demem mümkün değil:) birazdan kaldığı yerden devam edecektir."

Buket Aydın

EKRAN AMBARGOSU DİYALOĞU

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'na söz konusu programda "Neden sosyal medyada 'İmamoğlu'na medyada ambargosu' etiketleri kullandınız?" sorusu da yöneltildi.

İmamoğlu, ekran ambargosu sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Ne CHP, ne de ben böyle bir şey yapmadım. Kamuoyunun böyle bir inancı varsa, siz kendinize sordunuz mu? Bu kanalda bir şeyler ters mi gidiyor? Ya da yayın politikanızda bir eksiklik var mı? Çünkü biliyorsunuz eşitlik duygusu önemli. Kamuoyu bunu ölçüyor. Muhtemelen böyle bir kaygı hissetmiş olabilirler ama bu bizim ne şahsıma ne de kurumsal olarak partimize yönlendirecek bir suçlama asla olamaz. Biz zaten böyle bir süreci ne destekler ne de yanında yer alırız. Ama kamuoyu böyle bir intiba edinmişse bence sizin de bu soruyu kendinize sormanız lazım."



