Buket Aydın, "Güvenlik Görevlilerini İşten Kovdu" İddialarına Cevap Verdi!
Kanal D ana haber spikeri Buket Aydın, "60 güvenlik görevlisini işten kovdu" iddialarına sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla cevap vererek, "Bugüne kadar sustum ama artık susmayacağım. Çünkü bir "kadına şiddet" kampanyası yapılıyor." dedi.
Hakkında uzun zamandır görevine son verildiği, stüdyoya zorla girmek isterken güvenlik görevlileri ile tartıştığı, Kanal D'de işine dönebilmek için hükümete yakın isimleri devreye soktuğu ve en son olarak da Kanal D'deki güvenlik elemanlarının işine son verilmesine neden olduğu gibi iddialar ortaya atılan Buket Aydın sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.
"ARTIK SUSMAYACAĞIM"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Buket Aydın, "Bugüne kadar sustum ama artık susmayacağım. Çünkü bir "kadına şiddet" kampanyası yapılıyor. Üzülerek görüyorum ki buna gazeteciler ve siyasetçiler de çanak tutuyor. 26 Nisan Cuma günü benim güvenlikle Kanal D binasından dışarı çıkartılmam veya güvenlik görevlisi arkadaşların bana bir müdahalesi gibi bir durum yaşanmamıştır. Bu yalanları ispat edecek en ufak bir görüntü, belge, fotoğraf yokken yüzleri kızarmadan bu yalan ve iftiraları atanlar işi daha ileriye götürmüş ve benim insanları işinden ettiğimi yazmıştır. Güvenlik şirketinin açıklaması yukarıdadır. Konuyla hiç bir İlgim yok; olamaz. İşçilerin işsiz kalmasını fırsat bilip, onları kullanarak benim üzerimden prim yapmaya çalışan siyasetçi ve gazetecileri kınıyor. Onlara sessiz kalanları da Allah'a havale ediyorum. Benim cep telefonu numaramı Twitter üzerinden paylaşacak kadar alçalan, nefret söylemleri ve küfürler ile beni ve ailemi taciz edenlere sesleniyorum ; Eşim, annem, babam tüm ailem ve eşimin ailesini bu denli üzüp yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur. Kadına şiddete hayır diye bağıranların konu ben olduğumda kadına şiddeti bizzat uygulayan olmaları çok acıdır. Buna sessiz kalan gazeteciler ve siyasetçiler de kendilerini sorgulamalıdır. Takdir kamuoyunundur.!!!" ifadelerini kullandı.
"TİCARİ GEREKÇELERLE SONA ERDİ"
Aydın paylaşımında ayrıca kurumun güvenlik hizmetlerini yürüten şirketin açıklamasını da paylaştı. Açıklamada "Demirören Medya Grubu'na verdiğimiz güvenlik hizmeti ticari gerekçelerle sona ermiştir" ifadeleri yer aldı.
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At sende yandaş sın nasıl olsaCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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güldün kahkaha attın sonra ne oldu nakavt aslında haklısın kemal beyden yeni beklediğim hamle imamoğlunu görevden alıp hiç kimsenin tanımadığı ekmellettin beyefendi gibi birisini aday göstermesi süpriz olmazCevap Yaz 2 3 Yayından KaldırPOLJANIN BABASI: sen ne diyon yalayıcı3 Yayından Kaldır
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Walla ne diyelim Buket hanım, Allah cc, bunların iftiralarından, yalanlarından , dilinden ve kampanyalarından hepimizi muhafaza eylesin. Çok fenalar çok. . Bakın şimdi bile aynı saldırılarına devam ediyorlar. hem de hiç sıkılmadan ve utanmadan. Bunlar nabza göre şerbet verirler. Kendi parti lehine konuşmuş ve davranmışsan, alkışlarlar. Ama yok aleyhine davranmışsan yerden yere vururlar. İstediklerinde ünlü, spiker vb. Taraf tutmalı, istemediklerinde ise sen misin konuşan ve öyle davranan. .Cevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
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Kadın oldu şimdi de.Cevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır