Buket Aydın'dan Kendisini Eleştiren Hıncal Uluç'a Sert Yanıt

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, dünkü yazısına CNN Türk'te Buket Aydın'ın sunumuyla ekrana gelen "40" programını taşıdı. Programın konuğu futbolcu Arda Turan'a övgüler yağdıran Uluç, program sunucusu Buket Aydın'ı ise çok sert bir dille eleştirdi.

Yazısında, programı Buket Aydın sunduğu için izlemediğini belirten Uluç, ünlü sunucuya "Bir kusurum var.. Ben yapay yüzlere bakamıyorum. Bu yüzden, kendileri olmaktan vazgeçip, botoks ve silikonla suratlarına duygusuz, ifadesiz maskeler takan hem de nasıl sevdiklerimle artık yüz yüze gelmemek için elimden geleni yapıyorum"sözleriyle yüklendi. Ayrıca Kanal D Haber'in reytinglerinin de düşük olduğunu belirtti.

Sabah yazarının bu sözlerine ise Buket Aydın'dan aynı sertlikte bir yanıt geldi.

"UMARIM GÖZLERİ BOZUK OLDUĞU İÇİN YANLIŞ GÖRÜYORDUR"

İşte, Aydın'ın yanıtı:

"Birileri yılın röportajı olan Arda Turan'ın 40 programındaki açıklamalarını yazarken bu yazısıyla bizi tebrik etmesi gerekirken duydum ki bana ve bültenimize saldırmış... Açıkçası okuduğum, takip ettiğim biri değil ama ekip arkadaşlarım durumu iletti. Bana yazdığı şeyler umurumda değil her zamanki gibi medyamızın cinsiyetçi ifadeleri... Bununla ilgili çok şey yazarım ama kendisi dedem yaşında olduğu için geçmişini açıp onu çok rencide etmek istemem. Benim yüzümden hastalanır falan buna gerek yok. Reyting meselesine gelince kimse sonuncu bülten diye algı operasyonu yapmaya çalışmasın. Sadece benimle ilgili yazsa cevap vermezdim ancak bu benim ekibimin alın terine ve emeğine saygısızlıktır. Umarım gözleri bozulduğu için yanlış görüyordur ve bu hatasından döner. Ayrıca verdiğimizi iddia ettiği şiddet içerikli görüntüler bültenlerimizde yer almamaktadır. Bu konuda çok seçiciyiz. Sanırım artık herkesi ben gibi görüyor her izlediği bülteni ben sunuyorum sanıyor. Bu bir yarıştır sonuçlar her gün muhteşem gelmeyebilir. Ama sonuncu bülten olmadığımız ortadadır. Tüm haberci arkadaşlarıma başarılar diliyorum bu açıklamalar saygı sınırını aşan yazısı nedeniyle tek bir kişiye yazılmıştır. Erkek egemen medyada "kadın çalışan veya yönetici"olmanın zorluklarını bilen tüm haberci arkadaşlara selam olsun..."

Buket Aydın, Instagram hesabından yaptığı bu açıklamaya ayrıca Kanal D Haber'in reyting sırlamasındaki yerini de ekledi.