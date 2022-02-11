Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? 11 Şubat 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı! Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı? - Haberler
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Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? 11 Şubat 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı! Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?

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Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? 11 Şubat 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı! Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?

Vatandaşlar 11 Şubat Cuma günü koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 11 Şubat Cuma günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 11 Şubat 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?

Şubat Cuma koronavirüs tablosu açıklandı mı? 11 Şubat Cuma günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 11 Şubat Cuma korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?

11 Şubat KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 11 Şubat'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 95 bin 65 vaka tespit edildi. Vefat sayısı 253 oldu. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 85 bin 758 olurken toplam 458 bin 142 PCR testi yapıldı.

Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? 11 Şubat 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı! Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?

10 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

TEST SAYISI

450.044

VAKA SAYISI

98.602

VEFAT SAYISI

264

İYİLEŞEN SAYISI

87.932

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