Bugün toplanması beklenen Bilim Kurulu toplantısı ertelendi

Rekor kıran vaka ve vefat sayıları sonrası yeni tedbirlerin ele alınacağı ve bugün yapılması beklenen Bilim Kurulu toplantısı ertelendi. Kurul'un 12 Nisan Pazartesi günü bir araya gelmesi bekleniyor. Ertelemeye geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanlığı'nda yaşanan görev değişiminin neden olduğu belirtiliyor.