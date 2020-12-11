Bugün MasterChef var mı? 11 Aralık Cuma Masterchef Türkiye var mı yok mu? 11 Aralık Cuma TV8 yayın akışı!

Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 11 Aralık Cuma günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 11 Aralık Cuma günü MasterChef yayınlanmayacak mı? Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok?