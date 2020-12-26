Bugün Bir Annenin Günahı neden yok? Bir Annenin Günahı final mi yaptı? Bitti mi?

Kanal D'de ekrana gelen Bir Annenin Günahı dizisi 26 Aralık Cumartesi günü Kanal D yayın akışında yok! Başrollerinde Özge Özberk, Emre Kınay, Musa Uzunlar ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Bir Annenin Günahı dizisi bugün yok mu? bitti mi? final mi yaptı izleyiciler tarafından merak ediliyor!

Başrollerinde Özge Özberk, Emre Kınay, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu, Simay Barlas, Pamir Pekin ve Nefise Karatay gibi isimlerin yer aldığı Bir Annenin Günahı dizisi son olarak 19 Aralık Cumartesi ekrana gelen 5. bölümü ile ekran hayatına veda etti. Reytinglerde ilk 10 program arasına giremeyen dizi final bile yapmadan yayından kaldırıldı. Bugün, yani 26 Aralık Cumartesi günü Bir Annenin Günahı dizisi yerine Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakat'in tekrar bölümü Kanal D ekranlarında olacak!

BİR ANNENİN GÜNAHI DİZİSİNİN KONUSU

Dizide kendi ayakları üzerinde duran ancak çocuğu için suç işlemek zorunda kalan bir annenin dramı ve bu gerçekle sınanacak iki gencin aşk hikayesi anlatılıyordu.

ÜNLÜ OYUNCUDAN VEDA PAYLAŞIMI

Dizinin başrol oyuncusu Özge Özberk de sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı. Özberk paylaşımında "Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma sonsuz" notunu yazdı.