Bugün bankalar açık mı? 30 Ağustos'ta bankalar çalışıyor mu?
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Bugün bankalar açık mı? 30 Ağustos'ta bankalar çalışıyor mu?

Bugün bankalar açık mı? 30 Ağustos'ta bankalar çalışıyor mu?
Haberler.com / Osman Demir - Haberler | Güncel

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlanırken bankacılık işlemleri olanlar bugün bankların açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, 30 Ağustos'ta bankalar çalışıyor mu? Bugün bankalar açık mı?

Bankaların mesai saatleri resmi tatil günlerinde merak konusu oluyor. 30 Ağustos Pazartesi günü de bankların çalışıp çalışmadığı merak edildi. Peki, Bugün bankalar açık mı? 30 Ağustos'ta bakalar çalışıyor mu?

30 AĞUSTOS'TA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

30 Ağustos'ta bankalar kapalı olacak.

Hastanelerde poliklinik hizmetleri olmayacak. Bunun yanında hastanelerin acil servisleri açık kalmaya devam edecek.

Eczaneler kapalı olacak, nöbetçi eczaneler çalışacak.

30 AĞUSTOS'UN ANLAMI NEDİR?

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramıdır.

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Gündem Editörü - Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü
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