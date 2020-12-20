Buğra Bahadırlı kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?
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Buğra Bahadırlı kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

20.12.2020 18:21 | Son Güncelleme: 20.12.2020 18:24
Buğra Bahadırlı kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

Magazin gündemine gelen Buğra Bahadırlı'nın hayatı merak ediliyor. Peki Buğra Bahadırlı kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? Buğra Bahadırlı hakkındaki bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

BUĞRA BAHADIRLI KİMDİR?

8 Şubat 1984 tarihinde dünyaya gelen Buğra Bahadırlı Ankaralıdır.

Buğra Bahadırlı doğum tarihi : 8 Şubat 1984

Buğra Bahadırlı kaç yaşında : 36 yaşında

Buğra Bahadırlı tam ismi nedir : Berk Buğra Bahadırlı

Buğra Bahadırlı mesleği ne : Oyuncu

Buğra Bahadırlı nereli : Ankara

Buğra Bahadırlı burcu ne : Kova

Buğra Bahadırlı liseyi, Ankara Anadolu Lisesi'de okumuştur. Sonrasında lisans eğitimini Atılım Üniversitesi endüstri mühendisliği bölümünde tamamladı. Buğra Bahadırlı, 2009 yılından bu yana Billur Kalkavan ile birliktedir. Tam ismi Berk Buğra Bahadırlı'dır. Buğra Bahadırlı, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Sakarya Fırat adlı dizide jandarma Er Hamza Gemalmaz rolünü canlandırmıştır.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 18:24:29. #1.14#
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