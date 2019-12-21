BUDO'dan sefer iptalleri
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BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

21.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:46
BUDO'dan sefer iptalleri

Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.00 ve 16.00'daki Bursa ()-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 15.30 ve 18.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

Kaynak: AA
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