BUDO'dan sefer iptalleri
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
21.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:46
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.00 ve 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi gerçekleştirilemeyecek.
Aynı gerekçeyle saat 15.30 ve 18.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.
Kaynak: AA