: Buckingham Sarayı'ndaki resepsiyonda Justin Trudeau ile Kate Middleton arasındaki sohbet dikkat çekti

04.12.2019 22:15 | Son Güncelleme: 04.12.2019 22:32

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Tarihi zirvenin ardından İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'de bulunan liderler için resepsiyon verdi. Resepsiyonda Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile Cambridge Dükü Prens William'ın eşi Kate Middleton arasındaki sohbet dikkat çekti.

ÇİFTİN GÜLÜMSEDİĞİ ANLAR KAMERALARDAN KAÇMADI

Kate, Buckingham Sarayı'nda Kraliçe tarafından düzenlenen resepsiyon sırasında Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile sohbet ederken görüldü. Cambridge Düşesi, 25'ten fazla NATO liderinin katıldığı etkinlik sırasında birkaç misafir ağırladı. Özellikle Kate Middleton ile Trudeau'nun gülümseyerek sohbet ettikleri görülürken, bu anlar kameralardan kaçmadı.

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