Bucak Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına Erdoğdu seçildi - Haberler

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Bucak Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına Erdoğdu seçildi

AA - Hüseyin Çubuk - Güncel
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Bucak Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına Erdoğdu seçildi

Bucak Esnaf ve Sanatkarlar Odasının genel kurulunda Yusuf Erdoğdu yeniden başkanlığa getirildi.

BURDUR (AA) - Bucak Esnaf ve Sanatkarlar Odasının genel kurulunda Yusuf Erdoğdu yeniden başkanlığa getirildi.

Kapalı pazar yerinde düzenlenen ve 4 adayın yarıştığı genel kurulda, divan başkanlığını Burdur Esnaf Odalar Birliği Başkanı Metin Sipahi yaptı.

Genel kurulda yönetim ve denetim kurulu raporları okunarak oy birliğiyle kabul edildi.

Yapılan seçimde 902 oy alan Yusuf Erdoğdu yeniden başkan oldu.

Erdoğdu, kendisine destek veren tüm esnafa teşekkür ederek, "Bu seçimin kaybedeni olmamıştır. Hep birlikte esnafımıza ve ilçemize hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.

AA / Hüseyin Çubuk - Güncel

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