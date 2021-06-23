Bucak Belediyesinden HES kodlu anahtarlık hizmeti
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Bucak Belediyesinden HES kodlu anahtarlık hizmeti

Bucak Belediyesinden HES kodlu anahtarlık hizmeti
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Bucak Belediyesince vatandaşlara gündelik yaşamda kolaylık sağlamak için HES kodlu anahtarlık dağıtılacağı bildirildi.

Bucak Belediyesince vatandaşlara gündelik yaşamda kolaylık sağlamak için HES kodlu anahtarlık dağıtılacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Emrullah Ünal yaptığı yazılı açıklamada, HES kodunun yaşamın bir parçası haline geldiğini belirtti.

Daha önce 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sağladıkları HES kodlu kart uygulamasının kapsamını genişlettiklerini bildiren Ünal, "Vatandaşlarımıza taşıması daha kolay olan HES kodlu anahtarlık hediye ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ünal, HES kodlu anahtarlık almak isteyenlerin HES kod QR, isim, soy isim ve adres bilgilerini "kultur@bucak.bel.tr" e-posta adresine mail göndermelerini veya "05436481515" numaralı telefonunu aramaları gerektiğini bildirdi.

Bucak Belediyesinden HES kodlu anahtarlık hizmeti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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