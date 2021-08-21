Buca'da mesleki eğitim, hobi ve sanat kurslarına büyük ilgi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Buca'da mesleki eğitim, hobi ve sanat kurslarına büyük ilgi

Buca'da mesleki eğitim, hobi ve sanat kurslarına büyük ilgi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mesleki eğitimden yabancı dile, sanattan spora kadar birçok farklı alanda açılan ücretsiz kurslar Buca'da büyük ilgi gördü.

Mesleki eğitimden yabancı dile, sanattan spora kadar birçok farklı alanda açılan ücretsiz kurslar Buca'da büyük ilgi gördü. Korona virüs tedbirlerinin en üst düzeyde uygulandığı 8 merkezde açılan 32 kursa katılan kursiyerler, günlük hayatın stresinden bir nebze de olsa uzaklaşma fırsatı buldu.

Buca Belediyesi'nin Buca Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu iş birliğiyle çocuk ve yetişkinlere yönelik olarak düzenlediği yeni dönem kursları Bucalılara nefes oldu. Cemal Yetginer Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi, Evka-1 Semt Merkezi, Mevlana Sanat Atölyesi, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi, Kadın Aktivite Merkezi, Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi, Aziz Nesin Bilgi Eğitim Merkezi ve Ceren Özdemir Semt Merkezinde 32 farklı alanda açılan kurslar, Bucalıların yeteneklerini ortaya çıkardı.

Kurs saatlerini dört gözle bekleyen kursiyerler, kuaförlükten makine dikişe, aşçılıktan pastacılığa, işaret dilinden İngilizce'ye, resim ve müzikten ebru kursuna kadar pek çok farklı alanda eğitim aldı. Boş zamanlarını değerlendiren Bucalılar, aynı zamanda hayal güçlerinin sınırsızlığını da yaptıkları işlerle kanıtladı. Kursiyerler, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'a kendilerine sağlanan imkanlardan dolayı teşekkür etti.

Kayıtları sürekli olan ücretsiz kurslara başvuru yapmak isteyen Bucalı vatandaşların, ilgili merkezlere giderek başvuru işlemlerini yapabilecekleri ifade edildi. - İZMİR

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Buca'da mesleki eğitim, hobi ve sanat kurslarına büyük ilgi
Buca'da mesleki eğitim, hobi ve sanat kurslarına büyük ilgi
Buca'da mesleki eğitim, hobi ve sanat kurslarına büyük ilgi
Buca'da mesleki eğitim, hobi ve sanat kurslarına büyük ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aşı olmayanlar için test dönemi başlıyor! İşte kalem kalem uygulanacak yeni kurallar
Aşı olmayanlar için test dönemi başlıyor! İşte kalem kalem uygulanacak yeni kurallar
Son Dakika: Türkiye'de 20 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 204 kişi vefat etti, 19 bin 918 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 20 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 204 kişi vefat etti, 19 bin 918 yeni vaka tespit edildi
Koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç İngiltere'de onaylandı
Koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç İngiltere'de onaylandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Şallı Hande Erçel Haluk Levent Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Gervinho Mesut Özil Burak Elmas Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Buca'da mesleki eğitim, hobi ve sanat kurslarına büyük ilgi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 10:13:15. #1.15#

title