Bu Kuruma Gelenlere Ballı Süt İkram Ediliyor

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne gelen vatandaşlar her hafta farklı ikramlarla karşılanıyor.

Resmi kurumda işlerini yaptırmaya gelen vatandaşlar kapıda Tarım Müdürlüğü personelinin güler yüzüyle karşılaştı. Vatandaşlara ballı ve sıcak süt ile bisküvi ikramında bulunuldu. Vatandaşlar ikramlarını yerken, aynı zamanda işlerini halletti. Müdürlüğe gelen vatandaşlar kurumdan mutlu bir şekilde ayrıldı.

Büyükorhanlı üreticilerden Hayri Yılmaz, "Biz İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü evimiz gibi hissediyoruz. İşimiz olsun olmasın cuma günleri pazar olduğunda buraya geliyoruz. İlçe Tarım Müdürlüğümüzün güler yüzlü personeli bir taraftan işlerimizi yaparken, diğer taraftan da bize ikramda bulunuyor" dedi. - BURSA