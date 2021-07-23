Bu kadarına da pes! Korona testi pozitif çıkınca karısının pasaportunu kullanarak uçağa bindi
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Bu kadarına da pes! Korona testi pozitif çıkınca karısının pasaportunu kullanarak uçağa bindi

Bu kadarına da pes! Korona testi pozitif çıkınca karısının pasaportunu kullanarak uçağa bindi
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Endonezya'da korona testi pozitif çıkan bir adam, karısının pasaportunu kullanarak uçağa kadın kılığında bindi. Gökyüzünde yalnızca gözlerinin gözüktüğü maskeli adamı fark eden hostesler anında alarm düğmesine bastı. Karantinaya alınan adam, süresi bitince hakim karşısına çıkacak.

Koronavirüs salgını, yeni varyantlarla birlikte tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Birçok ülke yeniden kapanmaya giderken, Endonezya'da akılalmaz bir olay yaşandı. Adı ve soyadı D.W. olarak açıklanan bir adam, yanında karısının pasaportunu taşıyordu. Kendi testi pozitif çıkan adam, negatif test sonucu alan karısının pasaportunu kullanarak uçağa bindi.

GÖKYÜZÜNDE YAKAYI ELE VERDİ

Uçaktaki herkesi tehlikeye atan ve sadece gözleri görünen adam, yolun yarısında gökyüzünde kendisini ele verdi. Hostesler hemen alarm düğmesine bastı, kaptan uçağı yarı yoldan geri döndürdü. Polis, yarıda kesilen yerel uçuşta uçak havalimanına iner inmez koronavirüslü erkeğin gözaltına alındığını ve acil olarak teste sokulduğunu açıkladı.

KARANTİNADAN SONRA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Test sonucunun pozitif çıkmasıyla hastanın evinde kendisini karantinaya alması emredildi. Yetkililer, karantina biter bitmez adamın hakim karşısına çıkacağını aktardı.

KORONAVİRÜS KASIP KAVURUYOR

Güney Asya'daki adalar ülkesi Endonezya, son haftalarda koronavirüs salgınıyla kavruluyor. Temmuz ayıyla birlikte günlük vaka sayıları 50 bini gördü. Aşılamanın yavaş seyretmesiyle Delta varyantının hızla yayıldığı bildiriliyor. Sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu ülkede oksijen sıkıntısı var. Yaklaşık 3 milyon insanın koronavirüse yakalandığı Endonezya'da, bugüne kadar 72 bin ölüm kayıtlara geçti.

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