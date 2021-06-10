Bu kadarına da pes! Hemşire, ölen hastanın kredi kartını çalıp alışveriş yaptı

İngiltere'de 23 yaşındaki bir hemşirenin, çalıştığı hastanede hayatını kaybeden 83 yaşındaki korona hastasının banka kartını kullanarak otomattan yiyecek ve içecek aldığı ortaya çıktı.

İngiltere'de yaşayan 23 yaşındaki hemşire Ayesha Basharat, çalıştığı Heartlands hastanesinde hayatını kaybeden 83 yaşındaki koronavirüs hastasının banka kartını kullandı.

4 GÜN BOYUNCA HARCAMA YAPTI

Hasta öldükten 20 dakika sonra hastanın kartı ile alışveriş yapmaya başlayan Ayesha, önce otomattan yiyecek ve içecek aldı. Hemşire, ertesi gün de alışveriş yapmaya devam etti. Soygun, dört gün sonra bankanın kartı iptal etmesi ile son buldu.

ÖNCE İNKAR SONRA İTİRAF ETTİ

Polis tarafından gözaltına alınan hemşirenin üzerinde hastanın banka kartı bulundu. Basharat, ifadesinde kartı yerde bulduğunu söyledi. Daha sonra hastanın kartını çaldığını itiraf eden hemşireye mahkeme tarafından 18 ay hapis cezası verildi. Fakat ceza ertelendi. Hastane yönetimi olayın ortaya çıkmasından hemen sonra hemşirenin işine son verildiğini ve hastanın ailesine gereken desteğin verildiğini söyledi.