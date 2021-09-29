Bu kadarına da pes! Cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 31 yaşındaki kadın, bir otelin otoparkında bir adamla ilişkiye girdiği sırada kendisini FaceTime üzerinden arayan kocasına o anları izletti.

OTOPARKA GELEN KOCA, KARISINI DARBETTİ

Arama çağrısına cevap verip karısının başka bir adamla olduğunu gören William, arabasına atlayıp otelin otoparkına gitti. Karısı ve karısının sevgilisini gören William, elindeki sopa ile ikisine defalarca vurdu. Karısının sevgilisi kaçmayı başarırken William, eşinin vücudunda birçok yeri kırdı.

William Atkinson

KADININ SABIKASI KABARIK ÇIKTI

Polis, kavgayı ihbar eden kişinin kendilerine silah sesi duyduğunu söylemesine rağmen, William'ın silahlı olduğuna dair bulgulara rastlanmadığını söyledi. Polis, ayrıca William'ın karısının geçmişte birçok suç işlediği ve sicilinin kabarık olduğunu söyledi. Olaydan sonra William tutuklanarak cezaevine yollanırken, ağır yaralanan eşinin hastanede tedavisine devam ediliyor.

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