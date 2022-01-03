Yasak Elma , Üç Kuruş ve birçok dizi bu hafta yayın akışında yer almadı ve izleyiciler, bu hafta diziler yok mu? Bu hafta diziler neden yayınlanmıyor gibi konuları araştırdı. Peki, Bu hafta diziler yok mu?

BU HAFTA DİZİLER YOK MU?

Yasak Elma, Üç Kuruş, Kalp Yarası, Alparslan Büyük Selçuklu ve daha birçok dizi 1 veya 2 hafta ekranda olmayacak. Diziler tekrar bölümleri ile ekranda olacak.

BU HAFTA DİZİLER NEDEN YAYINLANMIYOR?

Yılbaşı haftasında diziler bir süre yeni bölümlere ara veriyor. Bu neden bazı dizler Ocak ayının 1. Ve 2. haftası ekranda olmuyor

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