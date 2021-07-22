Bu hafta 4 film vizyona girecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bu hafta 4 film vizyona girecek

Bu hafta 4 film vizyona girecek
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Kültür Sanat

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 4 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 4 film vizyona girecek.

Yılda bir kez gerçekleştirilen arınma gününün, bir grup tarafından 1 günle sınırlı kalmayıp aralıksız bir sürece dönüştürülmek istenmesiyle gelişen olayları anlatan "Arınma Gecesi: Sonsuza Dek", yarın sinemaseverlerle buluşuyor.

Yönetmenliğini Everardo Gout'un üstlendiği filmin oyuncuları arasında Ana de la Reguera, Tenoch Huerta, Josh Lucas, Leven Rambin ve Cassidy Freeman bulunuyor.

Gerilim, bilim-kurgu ve aksiyon türündeki filmin senaryosunu James DeMonaco yazarken görüntü yönetmenliğini ise Luis David Sansans yaptı.

"Lanetli Anlaşma"

Atakan Şatıroğlu'nun yönetmen koltuğuna oturduğu Alp Taş, Aslı Şimşek, Fırat Kaya ile Çisem Yurtseven'in rol aldığı yerli yapım "Lanetli Anlaşma", yarın izleyiciyle buluşacak.

Senaryosu Şatıroğlu ve Berkay Berkman tarafından kaleme alınan yapım, korku ve aksiyon tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.

Film, ruhlarla dolu bir villanın miras kaldığı iki kardeşin burada yaşadıklarını konu ediniyor.

"Gezginler"

Başrolünde Tye Sheridan, Lily-Rose Depp, Fionn Whitehead, Colin Farrell ve Archie Madekwe'nin yer aldığı "Gezginler", bilim-kurgu ve gerilim meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Neil Burger'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, özel bir görev için uzaya gönderilen bir grup genç astronotun hikayesini anlatıyor.

"Plaza"

Anıl Gelberi'nin yazıp yönettiği "Plaza" filmi, atıl olarak duran bir plazada güvenlik görevlisi olarak çalışan bir adamın hikayesini odağına alıyor.

Dram türündeki filmde Onur Berk Arslanoğlu'na Deniz Altan ve Adnan Devran eşlik ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Ahmet Kural Kadir Doğulu Kaan Yıldırım
Spor Muslera Balotelli Gökhan Gönül Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bu hafta 4 film vizyona girecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 12:46:44. #1.15#

title