"Bu akşam eğlenelim sabaha kadar" şarkı sözleri! Şarkılar Seni Söyler şarkı sözleri! Hakan Altun "Mahşere Kadar " şarkı sözleri!

Şarkılar Seni Söyler programında söylediği şarkılarla izleyicilerin beğenisini toplayan Hakan Altun, "Bu akşam eğlenelim sabaha kadar" şarkı sözleri ile araştırıldı. Peki, Hakan Altun "Mahşere Kadar" şarkı sözleri nedir? İşte Hakan Altun şarkı sözleri!

Şarkılar Seni Söyler programında izleyicilerle buluşan Hakan Altun şarkıları ile seyircileri ekrana bağlıyor. Mahşere Kadar şarkısına izleyiciler ekran başından eşlik ederken "Bu akşam eğlenelim sabaha kadar" şarkı sözleri, "Mahşere Kadar" şarkı sözleri konuları araştırıldı.

HAKAN ALTUN MAHŞERE KADAR ŞARKI SÖZLERİ

Çay karası gözlerini özledim

Seni andım bir çay daha demledim

Bilsen nasıl yollarını gözledim

Ah çay karam, gönül yaram nerdesin?

Nerde olsan, kimde olsan bendesin

Gözlerimde duman duman tütersin

Sen bu kalbe ömür boyu yetersin

Bu hasrete sensizliğe ne dersin

Ah çay karam, gönül yaram nerdesin?

Nerde olsan, kimde olsan bendesin

Gözlerimde bir güvercin uykusu

Yüreğimde hep kaybetmek korkusu

Böyle bir aşk yaşamadım doğrusu

Ah çay karam, gönül yaram nerdesin?

Nerde olsan, kimde olsan bendesin.

Söz: Ahmet Selçuk İlkan