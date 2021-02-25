"Bu akşam eğlenelim sabaha kadar" şarkı sözleri! Şarkılar Seni Söyler şarkı sözleri! Hakan Altun "Mahşere Kadar " şarkı sözleri!
Şarkılar Seni Söyler programında söylediği şarkılarla izleyicilerin beğenisini toplayan Hakan Altun, "Bu akşam eğlenelim sabaha kadar" şarkı sözleri ile araştırıldı. Peki, Hakan Altun "Mahşere Kadar" şarkı sözleri nedir? İşte Hakan Altun şarkı sözleri!
Şarkılar Seni Söyler programında izleyicilerle buluşan Hakan Altun şarkıları ile seyircileri ekrana bağlıyor. Mahşere Kadar şarkısına izleyiciler ekran başından eşlik ederken "Bu akşam eğlenelim sabaha kadar" şarkı sözleri, "Mahşere Kadar" şarkı sözleri konuları araştırıldı.
HAKAN ALTUN MAHŞERE KADAR ŞARKI SÖZLERİ
Çay karası gözlerini özledim
Seni andım bir çay daha demledim
Bilsen nasıl yollarını gözledim
Ah çay karam, gönül yaram nerdesin?
Nerde olsan, kimde olsan bendesin
Gözlerimde duman duman tütersin
Sen bu kalbe ömür boyu yetersin
Bu hasrete sensizliğe ne dersin
Ah çay karam, gönül yaram nerdesin?
Nerde olsan, kimde olsan bendesin
Gözlerimde bir güvercin uykusu
Yüreğimde hep kaybetmek korkusu
Böyle bir aşk yaşamadım doğrusu
Ah çay karam, gönül yaram nerdesin?
Nerde olsan, kimde olsan bendesin.
Söz: Ahmet Selçuk İlkan