BTÜ Rektörü Prof. Dr. Karademir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Karademir, AA muhabirleri ile foto muhabirleri tarafından yurt içi ve dışında çekilen fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" başlıklı fotoğrafına oy veren Karademir, yaşamda Ali İhsan Öztürk'ün "Gün batımında çiftçiler", sporda ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı karesini tercih etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir