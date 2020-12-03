BTÜ Rektörü Prof. Dr. Karademir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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BTÜ Rektörü Prof. Dr. Karademir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

03.12.2020 15:23 | Son Güncelleme: 03.12.2020 15:34

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Karademir, AA muhabirleri ile foto muhabirleri tarafından yurt içi ve dışında çekilen fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" başlıklı fotoğrafına oy veren Karademir, yaşamda Ali İhsan Öztürk'ün "Gün batımında çiftçiler", sporda ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı karesini tercih etti.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Karademir, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
BTÜ Rektörü Prof. Dr. Karademir, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
BTÜ Rektörü Prof. Dr. Karademir, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
BTÜ Rektörü Prof. Dr. Karademir, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

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