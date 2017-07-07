Britanya'nın En Büyük Bisikletçisi Millar, Cinsiyet Değiştirdi

Britanya'nın en büyük bisikletçisi olarak bilinen 58 yaşındaki Robert Millar, cinsiyet değiştirdi.

Yaklaşık 10 yıldır gözden uzak olan 58 yaşındaki isim, yeni kimlik sahibi olduktan sonra ilk kez konuştu. Millar, beş yaşında beri hep kendini kız gibi hissettiğini ve doğru zamanda cinsiyet değiştirdiğini söyledi.

HAYATINDAN MEMNUN

Philippa York ismini alan efsane, artık insanların cinsiyet değişimine toleranslı davranarak tahammülsüzlük göstermedikleri için ayrıca mutlu olduğu söyledi.

TV'DE YORUMCULUK YAPACAK

York, Fransa'da bu yıl sonuna kadar yapılacak olan bisiklet turnuvalarının yayınlandığı Fransız televizonu İTV'de yorumculuk yapacak.