Brezilya, Çin aşısının etkinlik oranını yüzde 60'ın altında tespit etti
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Brezilya, Çin aşısının etkinlik oranını yüzde 60'ın altında tespit etti

12.01.2021 20:56 | Son Güncelleme: 12.01.2021 21:24

Brezilya'daki testlerde Çin şirketi Sinovac'ın geliştirdiği koronavirüs aşısının etkinlik oranının yüzde 60'ın altında olduğu iddia edildi. Brezilya, aşının ilk etkinlik oranını yüzde 78 olarak açıklarken, Türkiye bu oranı yüzde 91,25 olarak tespit etmişti.

Reuters, Çin aşısı Sinovac hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Türkiye, Endonezya ve Brezilya'da testleri yapılan Sinovac aşısının etkinliğiyle ilgili 3 ülkede farklı rakamlar ortaya çıkmıştı. Brezilya'daki testlerde aşının başarı oranı yüzde 78 olarak açıklanmıştı. Reuters, Brezilya'daki testlerde Çin aşısı Sinovac'ın etkinliğinin yüzde 60'ın altında çıktığını iddia etti.

Brezilyalı araştırmacılar Perşembe günü, aşının hafif Kovid-19 vakalarına karşı %78 etkili olduğunu ve ciddi vakaları tamamen önlediğini söylediler. Ancak bağımsız uzmanlar, CoronaVac olarak bilinen Sinovac aşısının III. Aşama denemesinden elde edilen bulgular üzerinde daha fazla şeffaflık çağrısında bulundu.

AŞININ ETKİSİ YÜZDE 50-60 ARASINDA

Endonezya, %65 etkili olduğunu gösteren ara verilere dayanarak Pazartesi günü aşı acil kullanım onayı verdi. Brezilya haber sitesi UOL, Butantan Enstitüsü'nün Salı günü açıklayacağı etkinlik oranının %60'ın altında olduğunu öne sürdü.

Çin aşısının için acil kullanım izni talep dosyada gönüllülerin yaşı ve cinsiyeti gibi bilgilerin de yer almadığı ortaya çıktı.

BREZİLYA BUGÜN AÇIKLAYACAK

Brezilya'da aşıyı test etmek ve üretmek için Sinovac ile ortaklık yapan Butantan biyomedikal merkezi, bugün Türkiye saatiyle 15.45'te daha eksiksiz bir sonuç raporu yayınlayacak. Butantan biyomedikal merkezinin direktörü Dimas Covas, devam eden analizin geçen hafta açıklanan "klinik etkililiğe" ek olarak yeni bir "genel etkinlik" oranı verdiğini söyledi.

Öte yandan Türkiye, aşının etkinlik oranını yüzde 91,25 olarak açıklamıştı.

Brezilya, Çin aşısının etkinlik oranını yüzde 60'ın altında tespit etti
Haber Yorumları (12)
ENESSON: Sınırlı sayıda gelecek olan Pfizer aşılarını kimlere hangi kodamanlara yapacaklar merak ediyorum
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SAĞLIKÇI: Biz hastanelik olana vaka diyoruz. Pozitif olanlara değil. O yüzden yüzde 92 çıkıyor.
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VATANDAS: Illaki yerli ve milli aşı
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