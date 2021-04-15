Brezilya'da plastik cerrahi uzmandan TikTok'ta tepki çeken paylaşım
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Brezilya'da plastik cerrahi uzmandan TikTok'ta tepki çeken paylaşım

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Brezilya'da plastik cerrahi uzmandan TikTok'ta tepki çeken paylaşımBrezilya, (DHA)- Brezilya'da ameliyat sırasında hastalardan alınan yağ dokularını sosyal medya uygulaması TikTok'tan paylaşan plastik cerrahi uzmanı tepkilerin ardından görevden alındı.

Brezilya'da plastik cerrahi uzmandan TikTok'ta tepki çeken paylaşım

Brezilya, (DHA)- Brezilya'da ameliyat sırasında hastalardan alınan yağ dokularını sosyal medya uygulaması TikTok'tan paylaşan plastik cerrahi uzmanı tepkilerin ardından görevden alındı.

Brezilya'nın Ribeirao Preto kentinde Caren Trisoglio Garcia adlı plastik cerrahi uzmanı TikTok uygulamasından ameliyat sırasında hastalardan alınan yağ dokularını paylaştı. Garcia sosyal medyada uygulamasından yaptığı paylaşımda elinde poşetlenmiş yağ dokularını göstererek dans etti. Videoda Garcia'nın elinde tuttuğu poşetleri kameraya gösterdiği görüldü. Plastik cerrahi uzmanı paylaştığı videoda 'Bu kol altından alınan yağ' notunu düştü. Görüntülerin yayılmasının ardından plastik cerrahına tepki yağdı. Sao Paulo Eyaleti Bölgesel Tıp Kurulu, Garcia'ya uzaklaştırma cezası verdi.

SUÇLU BULUNURSA GÖREVDEN ALINACAK

Sao Paulo Eyaleti Bölgesel Tıp Kurulu, yaşanan olay sonrası gelen tepkiler üzerine Garcia hakkında soruşturma başlattı. Garcia'nın soruşturma süresince görevden uzaklaştırıldığı, suçlu bulunması halinde ise görevinden men edileceği ifade edildi.

Brezilya'da plastik cerrahi uzmandan TikTok'ta tepki çeken paylaşım
Brezilya'da plastik cerrahi uzmandan TikTok'ta tepki çeken paylaşım
Brezilya'da plastik cerrahi uzmandan TikTok'ta tepki çeken paylaşım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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