- Brezilya'da otobüs viyadükten düştü: 10 ölü, 20 yaralı
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- Brezilya'da otobüs viyadükten düştü: 10 ölü, 20 yaralı

04.12.2020 23:11 | Son Güncelleme: 04.12.2020 23:43

- Brezilya'da otobüs viyadükten düştü: 10 ölü, 20 yaralı Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde bir otobüsün viyadükten düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

- Brezilya'da otobüs viyadükten düştü: 10 ölü, 20 yaralı

RIO DE JANEIRO - Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde bir otobüsün viyadükten düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinin Joao Monlevade kentinde yer alan Ponte Torta otobanında bir otobüs viyadükten düştü. Olay yerine ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Federal Karayolu Polisi tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar 10 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Minas Gerais İtfaiye Sözcüsü Pedro Aihara ise, "Güzergah hakkında bilgi yok. İçeridekilerin bazıları halen çıkarılamadı" dedi.

Sosyal medyada feci kazanın görüntülerini paylaşan görgü tanıkları, otobüsün düşmeden önce köprüye çarptığını söyledi.

Otobüsün tur firmasına ait olduğu düşünülüyor.

- Brezilya'da otobüs viyadükten düştü: 10 ölü, 20 yaralı
- Brezilya'da otobüs viyadükten düştü: 10 ölü, 20 yaralı
- Brezilya'da otobüs viyadükten düştü: 10 ölü, 20 yaralı
- Brezilya'da otobüs viyadükten düştü: 10 ölü, 20 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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