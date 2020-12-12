Brezilya'da "atlı" soygun
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Brezilya'da "atlı" soygun

12.12.2020 17:48 | Son Güncelleme: 12.12.2020 17:55
Brezilya'da

Brezilya'da kimliği belirsiz iki soyguncu at üstünde geldikleri marketi soyarak kayıplara karıştı.

Brezilya'da kimliği belirsiz iki soyguncu at üstünde geldikleri marketi soyarak kayıplara karıştı.

Brezilya'nın doğusundaki Pernambuco eyaletinde kimliği belirsiz iki kişi soyguna at üstünde geldi. Soyguncular, at üstünde geldikleri marketi soyarak kayıplara karıştı. Marketin dışında bulunan güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedilen görüntülerde, soyguncuların maskeli ve silahlı olduğu görülürken, soygun sonrasında ata binerek olay yerinden hızla kaçtılar. Yetkililer, soyguncuların ormanlık ve çalılık alanları kullanarak kolayca kaçabilmek için soygun aracı olarak atı tercih ettiklerini öne sürüldü. - BRASILIA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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