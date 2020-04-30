Bozova'da kanala düşen köpek kurtarıldı
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Bozova'da kanala düşen köpek kurtarıldı

Bozova'da kanala düşen köpek kurtarıldı Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde sulama kanalına düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bozova'da kanala düşen köpek kurtarıldı
30.04.2020 13:25 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:26

Bozova'da kanala düşen köpek kurtarıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde sulama kanalına düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre başıboş sokak köpeği su içmek için girdiği sulama kanalından bir daha çıkamadı. Vatandaşlar tarafından fark edilen köpek, kanaldan çıkarılamayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, sulama kanalına düşen köpeği kurtardı. Halsiz bir şeklide görülen köpek daha sonra doğaya salıverildi.

Bozova'da kanala düşen köpek kurtarıldı

Kaynak: İHA

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