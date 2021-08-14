KASTAMONU - Bozkurt'taki çalışmalara arama kurtarma köpekleri de katılıyor

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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından bölgedeki çalışmalarda arama kurtarma ve kadavra köpekleri kullanılıyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından bölgedeki çalışmalarda arama kurtarma ve kadavra köpekleri kullanılıyor.

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu bütün iş yerlerinin ve çok sayıda evin su ve balçık altında kaldığı, binaların yıkıldığı ilçede arama kurtarma çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.

Ekipler, selde kaybolanlara ulaşmak için geniş çaplı çalışma yürütüyor. Çalışmalara çeşitli kurumlara ait arama kurtarma ve kadavra köpekleri de katılıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Köpekleri Eğitim Uzmanı Mustafa Teltik, AA muhabirine, köpeği "Maya" ile bölgede çalışmalara katıldığını söyledi.

Bölgede önemli hasar oluştuğuna işaret eden Teltik, "Bizle birlikte jandarma, AFAD, diğer itfaiye ekipleri ve bazı kurumların arama kurtarma köpekleri de bölgede görev alıyor. Burada gece gündüz canla başla çalışıyoruz." dedi.

Çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyleyen Teltik, "Sel altında kalmış insanların yerini tespit etmek için yoğun çaba sarf etmekteyiz. Buradaki binaların altına giren çamur ve kilin içinde olan insanların yerlerini tespit etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla köpeklerimizin burunlarını kullanıp bir an önce bekleyenlere, yakınlarını bulup teslim etmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor