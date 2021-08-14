KASTAMONU - Bozkurt'taki çalışmalara arama kurtarma köpekleri de katılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KASTAMONU - Bozkurt'taki çalışmalara arama kurtarma köpekleri de katılıyor

Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından bölgedeki çalışmalarda arama kurtarma ve kadavra köpekleri kullanılıyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından bölgedeki çalışmalarda arama kurtarma ve kadavra köpekleri kullanılıyor.

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu bütün iş yerlerinin ve çok sayıda evin su ve balçık altında kaldığı, binaların yıkıldığı ilçede arama kurtarma çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.

Ekipler, selde kaybolanlara ulaşmak için geniş çaplı çalışma yürütüyor. Çalışmalara çeşitli kurumlara ait arama kurtarma ve kadavra köpekleri de katılıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Köpekleri Eğitim Uzmanı Mustafa Teltik, AA muhabirine, köpeği "Maya" ile bölgede çalışmalara katıldığını söyledi.

Bölgede önemli hasar oluştuğuna işaret eden Teltik, "Bizle birlikte jandarma, AFAD, diğer itfaiye ekipleri ve bazı kurumların arama kurtarma köpekleri de bölgede görev alıyor. Burada gece gündüz canla başla çalışıyoruz." dedi.

Çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyleyen Teltik, "Sel altında kalmış insanların yerini tespit etmek için yoğun çaba sarf etmekteyiz. Buradaki binaların altına giren çamur ve kilin içinde olan insanların yerlerini tespit etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla köpeklerimizin burunlarını kullanıp bir an önce bekleyenlere, yakınlarını bulup teslim etmek istiyoruz." diye konuştu.

KASTAMONU - Bozkurt'taki çalışmalara arama kurtarma köpekleri de katılıyor
KASTAMONU - Bozkurt'taki çalışmalara arama kurtarma köpekleri de katılıyor
KASTAMONU - Bozkurt'taki çalışmalara arama kurtarma köpekleri de katılıyor
KASTAMONU - Bozkurt'taki çalışmalara arama kurtarma köpekleri de katılıyor
KASTAMONU - Bozkurt'taki çalışmalara arama kurtarma köpekleri de katılıyor
KASTAMONU - Bozkurt'taki çalışmalara arama kurtarma köpekleri de katılıyor
KASTAMONU - Bozkurt'taki çalışmalara arama kurtarma köpekleri de katılıyor
KASTAMONU - Bozkurt'taki çalışmalara arama kurtarma köpekleri de katılıyor
KASTAMONU - Bozkurt'taki çalışmalara arama kurtarma köpekleri de katılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

KASTAMONU - Bozkurt'ta yaşanan selin ilk anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
KASTAMONU - Bozkurt'ta yaşanan selin ilk anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Bozkurt'taki selde sular tsunami gibi vurdu! İnsanlar can havliyle etrafa kaçıştı
Bozkurt'taki selde sular tsunami gibi vurdu! İnsanlar can havliyle etrafa kaçıştı
Bozkurt'taki Selde yaşananlar tek tek ortaya çıkıyor! Cenaze törenini su bastı, canlarını zor kurtardılar
Bozkurt'taki Selde yaşananlar tek tek ortaya çıkıyor! Cenaze törenini su bastı, canlarını zor kurtardılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Mehmet Şimşek Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz Haluk Levent Mustafa Sandal Seren Serengil
Spor Muslera Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KASTAMONU - Bozkurt'taki çalışmalara arama kurtarma köpekleri de katılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 13:59:09. #1.16#

title