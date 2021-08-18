Bozkurt'ta selden geriye kalanlar felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bozkurt'ta selden geriye kalanlar felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor

Bozkurt'ta selden geriye kalanlar felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen iş yerlerinin son durumu, ortaya çıkan korkunç tabloyu gözler önüne seriyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen iş yerlerinin son durumu, ortaya çıkan korkunç tabloyu gözler önüne seriyor.

İlçede 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketi, binaların yanı sıra iş yerlerine de büyük zarar verdi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekipleri ile belediyeler, ilçede sel nedeniyle zarar gören iş yerlerini temizlemeye devam ediyor.

Sel nedeniyle duvarları yıkılan, balçık yığınlarıyla kaplanan iş yerlerinin temizlenmesinin ardından geriye kalan duvarlardaki izler ve bir köşeye toplanmış çamur içindeki malzeme ile ürünler, felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor.

İlçe merkezinde bulunan bir eczanedeki dağılmış ilaç kutuları, beyaz eşya dükkanında kalan tek buzdolabı, avizecide sadece tavanda asılı halde kalan aydınlatma ürünleri ve hırdavatçıdaki köşeye dizilmiş rengarenk boya kovaları dikkati çekiyor.

Sel suyuna rağmen ekmek fırınındaki sürüklenmeyen duvara dayandırılmış ve üst üste dizilmiş ahşap hamur dinlendirme kaplarının yanı sıra nalburdaki çamur içinde kalan çit örgü teli ruloları, hızar ve kesici aletler de görülebiliyor.

Bozkurt halkına 1971'den beri hizmet veren fotoğraf stüdyosundan geriye ise sadece Kabe fotoğrafı ile ayet-i kerime yazılı çerçevenin kaldı.

Su ve elektrik tesisat malzemeleri satan bir esnafın iş yerini temizleme çalışmaları sırasında kolona yazdığı, "Allah bir daha böyle afet yaşatmasın, amin." ifadesi de vatandaşların duygularını ve yaşadıklarını yansıtan önemli bir gösterge oldu.

Bozkurt'ta selden geriye kalanlar felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor
Bozkurt'ta selden geriye kalanlar felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor
Bozkurt'ta selden geriye kalanlar felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor
Bozkurt'ta selden geriye kalanlar felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

Selin vurduğu Bozkurt'a, afet tecrübesi olan Dereli Kaymakamı atandı
Selin vurduğu Bozkurt'a, afet tecrübesi olan Dereli Kaymakamı atandı
Bozkurt'ta çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidinin mal varlığına el konuldu
Bozkurt'ta çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidinin mal varlığına el konuldu
ÇOCUKLUK ARKADAŞI ÇİFTİN ACI KADERİ
ÇOCUKLUK ARKADAŞI ÇİFTİN ACI KADERİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Zeydan Karalar Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Lionel Messi Samet Aybaba Fırat Aydınus Abdullah Avcı Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bozkurt'ta selden geriye kalanlar felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 11:23:04. #1.16#

title