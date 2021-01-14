Bozkurt'ta sağlık personeline CoronaVac aşısı yapılmaya başlandı
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Bozkurt'ta sağlık personeline CoronaVac aşısı yapılmaya başlandı

14.01.2021 16:55 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:58
Bozkurt'ta sağlık personeline CoronaVac aşısı yapılmaya başlandı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sağlık personeline CoronaVac aşısının ilk doz uygulaması yapıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sağlık personeline CoronaVac aşısının ilk doz uygulaması yapıldı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, özel araçla ilçeye getirildi.

Bozkurt ilçe Devlet Hastanesinde yapılan ilk aşıyı hastane başhekimi iç hastalıkları uzmanı Dr. Ayşegül Merç Çetinkaya oldu.

Çetinkaya, burada yaptığı açıklamada, aşının hayırlı olmasını dileyerek, "Korunmak adına bence bilim insanlarının ürettiği bu aşıyı hepimizin olması gerekiyor. Devletimize teşekkür ederiz. Bize bunu temin ettiği için. Umarım tüm halkımız duyarlı davranıp aşılamaya icabet eder." dedi.

Çetinkaya'dan sonra sırasıyla sağlık çalışanları aşılanmaya başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Yorulmaz

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