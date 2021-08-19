Bozkurt'ta kurulan seyyar askeri köprü, sel ihtimaline karşı kaldırıldı
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Bozkurt'ta kurulan seyyar askeri köprü, sel ihtimaline karşı kaldırıldı

Bozkurt'ta kurulan seyyar askeri köprü, sel ihtimaline karşı kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Güncel

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar askeri köprü, şiddetli yağış sonrasında oluşabilecek sel ihtimaline karşı kaldırıldı.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar askeri köprü, şiddetli yağış sonrasında oluşabilecek sel ihtimaline karşı kaldırıldı.

İlçede başlayan şiddetli yağış sonrasında askeri personel, Yatay Kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü (ZAAK) olarak bilinen köprüyü kaldırdı.

İlçede 11 Ağustos'ta yaşanan sel nedeniyle Ezine Çayı üzerinde bulunan köprü yıkılmış, bölgede çalışan ekiplerin ihtiyacı üzerine 15 Ağustos'ta seyyar askeri köprü kurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

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