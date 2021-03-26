Bozkurt'ta açılan arıcılık kursuna 100 kişi katıldı
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Bozkurt'ta açılan arıcılık kursuna 100 kişi katıldı

Anadolu Ajansı / Ümit Yorulmaz - Haberler | Güncel
Bozkurt'ta açılan arıcılık kursuna 100 kişi katıldı

Bozkurt Halk Eğitim Merkezince açılan arıcılık kursu ilgi gördü.

Bozkurt Halk Eğitim Merkezince açılan arıcılık kursu ilgi gördü.

Geçen ay açılan kurs kapsamında 72 saatlik eğitimin ardından sınava katılıp başarılı olan 30 kişiye sertifikaları verildi.

Bozkurt Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Demirezen, gazetecilere, kursu "Her zaman, her yerde, herkes için eğitim" sloganıyla açtıklarını söyledi.

Kursa yoğun talep olduğunu belirten Demirezen, "Arıcılık kursu yöremizde üretilen kestane balı için, yöresel özelliklerin ve yöresel arıcılığın öğrenilmesi açısından önemliydi. 100 kişinin katıldığı ve usta öğreticimiz Nedim Başaran tarafından verilen kursa bu yıl komşu ilçelerden de katılımlar arttı. Kursu, Kovid-19 nedeniyle sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek 30 kişilik gruplar halinde gerçekleştiriyoruz." dedi.

Demirezen, talebin fazla olması nedeniyle 3 kurs daha kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Yorulmaz

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