Bozkır Kaymakamlığı, artan Kovid-19 vakalarına karşı vatandaşları uyardı

Bozkır Kaymakamlığı, ilçede son günlerde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı vatandaşlardan tedbirlere uymasını istedi.

Bozkır Kaymakamlığı, ilçede son günlerde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı vatandaşlardan tedbirlere uymasını istedi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, son günlerde Kovid-19 vakalarının arttığına vurgu yapılarak, "Bu nedenle, bulunduğumuz bu zor durumdan bir an önce kurtulabilmek için maske, sosyal mesafe ve temizlik başta olmak üzere alınan tedbirlerin, belirlenen kural ve getirilen kısıtlamalara eksiksiz olarak uymamız, kalabalık ortamlardan kaçınmamız, en küçük semptom belirtisi gösterdiğinde durumu ciddiye alıp geciktirmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmamız, yapılan filyasyon çalışmalarında sağlık ve güvenlik birimlerine yardımcı olup onlardan bilgi saklamamamız, yanıltıcı bilgi vermememiz zorunludur." uyarısında bulundu.

Halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla kurallara uymanın gerekliliğinden bahseden açıklamada, "Yaklaşan Ramazan ayının süre gelen gelenekselliği çerçevesinde sürdürülecek davranış ve etkinliklerin koronavirüs ile mücadele kapsamında bugüne dek alınan tedbirleri sekteye uğratıp sosyal hareketliliği artırabileceği, bu durumun salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk oluşturabileceği, bu nedenle Ramazan ayı boyunca vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe müsaade edilmeyecektir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yakup Çetin