Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bozkır Arslanı Celaleddin 3. Bölüm fragmanı izle!
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Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bozkır Arslanı Celaleddin 3. Bölüm fragmanı izle!

Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bozkır Arslanı Celaleddin 3. Bölüm fragmanı izle!
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ATV 'nin sevilen dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyordu. Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin yeni bölüm fragmanının yayınlanması sonrası izleyiciler Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölümde neler olacak merak etti. Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bozkır Arslanı Celaleddin 3. Bölüm fragmanı izle! İşte, yeni bölümün detayları ve daha fazlası…

Ekranların sevilen dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Yeni bölümde neler olacağı hakkında ip uçları veren fragman izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bozkır Arslanı Celaleddin 3. Bölüm fragmanı izle!

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

CENGİZ HAN DÜŞMANINI ZAYIFLATMA AMACINDA

Harzemşah sarayında iktidar mücadelesi sürerken, Sultan Aleaddin'in sağlığı iyice bozulmuştur. Celaleddin, Cengiz Han tehlikesine karşı devleti bir arada tutmaya uğraş verirken, Vezir Şemseddin saraya sızan casusu bulmak için araştırma yapmaya başlar. Cengiz Han'ın Harzemşahları sarayını karıştırıp potansiyel düşmanını zayıflatmak için ittifak yaptığı Hasan Sabbah taraftarı Sabbahiler, hedefine Türkan Hatun'u koyar.

CELALEDDİN GÜÇLER ARASINDA DENGEYİ BULMAYA ÇALIŞIYOR

Türkan Hatun itham edildiği suçlamaların ardından bir karar vermek zorunda kalır. Sultan Alaeddin'e sadık askerler ile Türkan Hatun'a bağlılığını bildiren Kıpçak komutanlar arasındaki dengeyi bulmaya çalışan Celaleddin ise yaklaşan savaşın yaratacağı yıkımın önüne geçmeye uğraşmaktadır.

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Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bozkır Arslanı Celaleddin 3. Bölüm fragmanı izle! - Haberler
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