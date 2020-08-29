Boyayla değil, duvarı kırarak resim yapıyorlar
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Boyayla değil, duvarı kırarak resim yapıyorlar

Boyayla değil, duvarı kırarak resim yapıyorlarBursa'da üniversite öğrencisi Adnan Çobanoğlu (23) ve Emrah Kahveci (22), duvarları boyayarak değil, tornavida ve çekiçle kazıyarak, resim yapıyor.

29.08.2020 12:19 | Son Güncelleme: 29.08.2020 12:31

Boyayla değil, duvarı kırarak resim yapıyorlar

Bursa'da üniversite öğrencisi Adnan Çobanoğlu (23) ve Emrah Kahveci (22), duvarları boyayarak değil, tornavida ve çekiçle kazıyarak, resim yapıyor. İki öğrencinin bir kafenin duvarına aynı yöntemle yaptığı Frida Kahlo portesi ise ilgi gördü.

Bursa Uludağ Üniversitesi Resim Bölümü öğrencileri Adnan Çobanoğlu ve Emrah Kahveci, farklı yöntemler kullanarak, resim yapmaya karar verdi. İki öğrenci, boyayla resim yapmak yerine dünyada çok az örneği bulunan duvarı çekiç ve tornavida ile kazıyarak, resim yapma tekniği üzerine çalıştı. İkili daha sonra Meksikalı ünlü ressam Frida Kahlo'nun portresini bir kafenin bahçe duvarına yaptı.

'YAPIMI ÇOK ZOR AMA GÜZEL'

Daha önce çok fazla örneği olmayan bir teknikle çalıştıklarını belirten Adnan Çobanoğlu, 'Sadece çekiç ve tornavida kullanarak, duvarı kırıp bir çalışma yapalım dedik. Böyle bir sonuç çıktı. Sanatta farkındalık her zaman iyidir. Biz de bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Bu tekniğin dünyada bir ismi var mı bilmiyorum, biz bunu çekiç ve tornavida kullanarak yapıyoruz. Daha önce bu çalışmaları boya ile yapıyorduk fakat bu gerçekten çok zor bir teknik, bilek gücü istiyor. Çok zor ama çok güzel sonuçlar çıkıyor, daha çok dokunduğunu düşünüyoruz çünkü bir boyut kazanıyor. Bir duvar çizimi boya ile yapıldığında 1-2 gün sürerken çekiç ve tornavida kullanarak yaptığımız bu çalışma 7 günde bitti. Frida Kahlo dünyaca ünlü bir resim sanatçısı. Günümüzde kadına olan şiddetin artmasıyla birlikte biz de üniversitenin en yoğun olduğu yerde böyle bir çizim resmettik. Duvarı kıra kıra Frida Kahlo yaptık ve tepkimizi dile getirdik' dedi.

'BU PORTREYİ GÖRMEKTEN MUTLULUK DUYUYORUM'

Kafeye müşteri olarak geldiğini belirten Büşra Boz (21), 'Frida Kahlo hayatıyla, aşkıyla, başkaldırışıyla örnek olmuş birisi. Ben de her gün geldiğim bir kafede onu görmekten mutluluk duyuyorum. Resmin yapım tekniği ise gerçekten ilgi çekici' dedi.

'AKILDA KALICI OLSUN İSTEDİK'

İşletmeci Volkan Yazarer, 'Son zamanlarda kadına yönelik şiddetin artmasına tepki olarak kafemize kadın figürleri yaptırmak istedik. İç mekanımızda da farklı figürler yaptırdık. Daha sonrasında teknik olarak da farklı bir şey yaptırarak insanların akıllarında kalıcı olmasını istedik. Sanatçı arkadaşlarımız çok iyi iş çıkardılar' diye konuştu.

Boyayla değil, duvarı kırarak resim yapıyorlar

Kaynak: DHA

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