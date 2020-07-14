Boyabat'ta ORKÖY ile traktör sahibi oldular Boyabat ilçesinde ORKÖY projesi kapsamında 6 orman köylüsüne, yüzde 20'si hibe olmak üzere 7 yıl geri ödemeli traktör verildi.

Boyabat ilçesinde ORKÖY projesi kapsamında 6 orman köylüsüne, yüzde 20'si hibe olmak üzere 7 yıl geri ödemeli traktör verildi. Boyabat Orman İşletme Müdürü Serkan Demir, işletme bahçesinde düzenlenen programda, ORKÖY projesiyle orman köylülerini desteklemeye devam ettiklerini söyledi. Traktör alan vatandaşlara hayırlı olması dileğinde bulunan Demir, orman köylüsü ve orman üretiminde çalışan köylüleri değişik alanlarda da desteklemeye devam edeceklerini kaydetti. Traktör almaya hak kazanan vatandaşlar ise yetkililere teşekkür etti. Kaynak: AA