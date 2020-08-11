Boyabat karavan turizminin adresi olacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Boyabat karavan turizminin adresi olacak

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) iş birliğiyle gerçekleşen "Karavanda Seyahat Deneyimi ve Saha Tespit Çalışmaları" için; Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu (UKKF) yöneticileri, karavanları ile birlikte Boyabat'a geldiler.

Boyabat karavan turizminin adresi olacak
11.08.2020 14:44 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:48

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) iş birliğiyle gerçekleşen "Karavanda Seyahat Deneyimi ve Saha Tespit Çalışmaları" için; Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu (UKKF) yöneticileri, karavanları ile birlikte Boyabat'a geldiler.

Çalışmalar kapsamında Çankırı'dan Boyabat'a gelen yöneticileri, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı karşılayarak hoş geldiniz dedi. Geceyi karavanlarıyla Kalebağı Mesire alanında geçiren heyet, Boyabat Kalesi, Kırkkızlar Kayası, Bazalt Kayalıklarını gezerek incelemelerde bulundular.

Belediye Başkanı Şefik Çakıcı yaptığı açıklamada, "İlk kez karavanla sizler geldiniz. Şehrimize, gönlümüze, kalbimize hoş geldiniz. Şehri adına çok mutluyum. Ben de 2016'da Almanya'da ITB Turizm Fuarı'na katılmış, oradaki turizm çeşitliliğini görmüştüm. Bugün de ilk defa ajansımız sayesinde bu güzel insanlarla Boyabat'ımızı buluşturmuş olduk. Sizler Boyabat'ımızın lezzetleriyle, kültürel mirasıyla, kalesiyle, bazaltıyla, yemekleriyle ve en güzeli de insanlarıyla tanışacaksınız. Hem sizler şehrimize değer katacaksınız, hem de Boyabat sizlere tarihiyle, kültürüyle, insanıyla değer katacak. Bu vesileyle tekrar hoş geldiniz diyor teşekkür ediyorum" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu Magazin
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor 3. Sayfa
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Rusların geliştirdiği dünyada tescil edilen ilk korona aşısının detayları netleşti Dünya
Rusların geliştirdiği dünyada tescil edilen ilk korona aşısının detayları netleşti
Altın fiyatlarında keskin düşüş devam ediyor Ekonomi
Altın fiyatlarında keskin düşüş devam ediyor
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı 3. Sayfa
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor Güncel
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor
Akşener'den Erdoğan'ın davetine yanıt: Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık
Akşener'den Erdoğan'ın davetine yanıt: Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Son Dakika: AB'den Doğu Akdeniz açıklaması: 'Rum kesimi ve Yunanistan'ın yanındayız'
Son Dakika: AB'den Doğu Akdeniz açıklaması: "Rum kesimi ve Yunanistan'ın yanındayız"
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı
Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada
Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı
Nihat Doğan, klibinin reklamı için yardım istediği Alp Kılınç'ın yaptığıyla öfkeden deliye döndü
Nihat Doğan, klibinin reklamı için yardım istediği Alp Kılınç'ın yaptığıyla öfkeden deliye döndü
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı 'trüf' mantarını buldu
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı "trüf" mantarını buldu
İnce 'Seçimde arkamda durmadılar' demişti! İşte Kılıçdaroğlu'nun ekibinin kozu olan video
İnce "Seçimde arkamda durmadılar" demişti! İşte Kılıçdaroğlu'nun ekibinin kozu olan video
Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor
Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor
Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Çukur'un kamera arkası görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu
Çukur'un kamera arkası görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu
Mezarlıkta define ararken yakalanan şüphelilerden pes dedirten savunma: Dua ediyorduk
Mezarlıkta define ararken yakalanan şüphelilerden pes dedirten savunma: Dua ediyorduk
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Galatasaray, Fenerbahçe'yle sözleşmesi biten Mehmet Ekici'yle görüşüyor
Galatasaray, Fenerbahçe'yle sözleşmesi biten Mehmet Ekici'yle görüşüyor
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Cenk Eren Sezen Aksu Cem Yılmaz Kenan Doğulu
Spor Robinho Can Bartu Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Ertuğrul Sağlam
Daha Fazla Oruç Akdeniz Ağustos Futbolcu
Şu an buradasınız: Boyabat karavan turizminin adresi olacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 14:48:29. #1.14#
title