Boşver Arkadaş filmi konusu nedir? Boşver Arkadaş oyuncuları ve Boşver Arkadaş özeti! Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Boşver Arkadaş filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Boşver Arkadaş konusu, özeti ve Boşver Arkadaş oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Boşver Arkadaş filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Boşver Arkadaş filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Boşver Arkadaş filmini izleyecek olanların merak ettiği Boşver Arkadaş konusu nedir, Boşver Arkadaş oyuncuları kimler ve Boşver Arkadaş özeti gibi konuları inceliyoruz. BOŞVER ARKADAŞ OYUNCULARI VE KADROSU Yönetmen: Zeki Ökten Senarist: Ergin Orbey Tür: Melodram Yapım Yılı: 1974 Özellikler: 35 mm, Renkli Süre: 82 dk Vizyon Tarihi: 1974 Mekanlar: Uludağ, Bursa, Türkiye Tarık Akan: Ferit Selma Güneri: Alev Kadir Savun: Veli Dayı Reha Yurdakul: Selim Reha Kıral: Ferit'in Annesi BOŞVER ARKADAŞ FİLMİ KONUSU NEDİR? Film, genç bir adamla eski sevgilisinin hikâyesini anlatmaktadır. Babası kaçakçılık suçundan hapiste yatan Ferit serseri bir hayat sürmektedir. Paris'ten dönünce babasının arkadaşı Selim'in yanında çalışmaya başlar. Selim ise iş adamı görüntüsü altında kaçakçılıkla uğraşmaktadır. Ferit, Selim'i evinde ziyaret ettiğinde eski sevgilisi Alev'in Selim'le evlendiğini öğrenir. Kaçakçılık işlerinde Selim'e yardım etmeye başlayan Ferit bir yandan da tekrar Alev'le yakınlaşmaya başlar. (Celil Civan)