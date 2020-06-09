Boşver Arkadaş filmi konusu nedir? Boşver Arkadaş oyuncuları ve Boşver Arkadaş özeti!
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Boşver Arkadaş filmi konusu nedir? Boşver Arkadaş oyuncuları ve Boşver Arkadaş özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Boşver Arkadaş filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Boşver Arkadaş konusu, özeti ve Boşver Arkadaş oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Boşver Arkadaş filminin detayları…

Boşver Arkadaş filmi konusu nedir? Boşver Arkadaş oyuncuları ve Boşver Arkadaş özeti!
09.06.2020 14:03 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:07

İzleyenleri ekrana bağlayan Boşver Arkadaş filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Boşver Arkadaş filmini izleyecek olanların merak ettiği Boşver Arkadaş konusu nedir, Boşver Arkadaş oyuncuları kimler ve Boşver Arkadaş özeti gibi konuları inceliyoruz.

BOŞVER ARKADAŞ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Zeki Ökten

Senarist: Ergin Orbey

Tür: Melodram

Yapım Yılı: 1974

Özellikler: 35 mm, Renkli

Süre: 82 dk

Vizyon Tarihi: 1974

Mekanlar: Uludağ, Bursa, Türkiye

Tarık Akan: Ferit

Selma Güneri: Alev

Kadir Savun: Veli Dayı

Reha Yurdakul: Selim

Reha Kıral: Ferit'in Annesi

BOŞVER ARKADAŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, genç bir adamla eski sevgilisinin hikâyesini anlatmaktadır. Babası kaçakçılık suçundan hapiste yatan Ferit serseri bir hayat sürmektedir. Paris'ten dönünce babasının arkadaşı Selim'in yanında çalışmaya başlar. Selim ise iş adamı görüntüsü altında kaçakçılıkla uğraşmaktadır. Ferit, Selim'i evinde ziyaret ettiğinde eski sevgilisi Alev'in Selim'le evlendiğini öğrenir. Kaçakçılık işlerinde Selim'e yardım etmeye başlayan Ferit bir yandan da tekrar Alev'le yakınlaşmaya başlar. (Celil Civan)

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