Bostancı'da 2 kişi tarafından taciz edilen genç kadın tepki gösterince darbedildi İstanbul Bostancı'da önceki gün taksi beklerken kendisini taciz eden 2 erkeğe tepki gösterdiği için darbedilen ve burnu kırılan genç kadın, "Belki ben de haberlere ölü olarak çıkacağım" dedi ve tacizcilerin bulunmasını istedi.

İstanbul Bostancı'da 29 Ağustos gecesi evine dönmek için taksi bekleyen 22 yaşındaki Nagehan Bıyıklı, kendisine yaklaşan 2 erkeğin önce sözlü tacizine uğradı. Daha sonra kendisini elle taciz etmek isteyenlerden kaçarak taksiye binmeye çalışan genç kadın söz konusu kişiler tarafından darbedildi. Yaşadığı olayın şokunu atlatamayan Nagehan Bıyıklı, tacizcilerinin bulunmasını istedi ve ekledi: Belki ben de haberlere ölü olarak çıkacağım.

Yaşadığı olayın şokunu atlatamayan kadın yaşadığı dehşet anlarını şu sözlerle aktardı "O gün arkadaşlarımla Maltape'de bir kafede oturduk sohbet ettik. Sonra arkadaşlar beni Bostancı'daki lunaparkın oraya bıraktı. Saat 2.30'da evime dönecektim minibüsler çok dolu olduğu için Bostancı'da İETT durağınının yanında taksi bekliyordum.

"BANA DOKUNMAYA ÇALIŞTI, YÜZÜME TEKME ATTI"

İki tane hiç tanımadığım adam tarafından sözlü tacize uğradım. Önce 'Seni biz götürelim, bu saatte ne için var?' dediler. Ben de teşekkür ettim daha sonra reddettim. Daha sonra adamın bir tanesi ayağa kalkıp bana dokunmaya çalıştı. Ben adamı itekleyince adam bana bağırmaya başladı. Koşarak taksiye bindim. Tam kapıyı kapatacakken suratıma bir tekme yedim.

"PSİKOLOJİMİ BOZAN ADAMIN SÖZLERİ"

Burnum kırılmış, hastaneye gidip darp raporu aldım. Ondan öncesinde benim psikolojimi bozan olay; 2 kişi tarafından darbedilmeme rağmen adamın suratıma bakıp 'Güzelliğine fazla güveniyorsun, böyle aklından çıkmam, beni redddetmek neymiş görürsün' demesi oldu. Sonrasında durumun şokuyla ne yaşandı bilmiyorum.

"MOBESE GÖRÜNTÜLERİ YOK"

Ertesi gün Bostancı Karakolu'na gidip şikayetçi oldum. Oradaki polisler benimle ilgilendiler, olay yerine gittik görüntü var mı diye. Gittiğimiz zaman MOBESE görüntüsünün olmadığı öğrenildi ve hiçbir şekilde adamlara ulaşamama korkusu var.

"BELKİ BEN DE HABERLERE ÖLÜ OLARAK ÇIKACAĞIM"

Yanlarına kâr kalacak mı bu olay? Bilmiyorum. Yapanların bulunmasını istiyorum ve bana yardımcı olun. Korona olayından dolayı ne ameliyata girebiliyorum ne hastaneye gidebiliyorum. Çok mağdurum, korkumdan dolayı ailemin yanına geldim. Takip ediliyor olabilirim, bir şeyler olabilir. Belki ben de haberlere ölü olarak çıkacağım. Hiçbir bilgim yok."