Boss Level Filmi
Boss Level filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Boss Level filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Roy Pulver, ülkesine uzun süre hizmet eden ve bir süre önce emekli olan özel kuvvetler subayıdır. Cinayete kurban giden Roy, öldüğü günün sürekli tekrarlandığı bir zaman döngüsüne hapsolduğu keşfeder. Ölümünün ardındaki gizemi açığa çıkarmak için hareke geçen Roy, zamana karşı verdiği bu savaşta döngüden kurtulmayı başarabilecek midir?
Yönetmen: Joe Carnahan
Senaryo: Joe Carnahan, Chris Borey , Eddie Borey
Oyuncular: Annabelle Wallis, Frank Grillo, Mel Gibson, Naomi Watts, Michelle Yeoh, Ken Jeong, Will Sasso, Carlos Aviles, Meadow Williams, Mathilde Ollivier, Tyler Jon Olson, Eric Etebari, John Cenatiempo, Sheaun McKinney, Swen Temmel, MWW Michael Wilkerson, Selina Lo, Michael Tourek, Rob Gronkowski, Joe Knezevich , Athena Akers, James William Ballard, Adetinpo Thomas, Aaron Beelner, Jeremy Miller, Armida Lopez, Henry Penzi, Joey Thurmond, Rigan Machado, Adam G. Simon
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Boss Level
Yapımcı Firma: Scott Free Productions
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 100 dk.
Dağıtıcı Firma: Scott Free Productions
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
Boss Level Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com