Boss Level Filmi

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Roy Pulver, ülkesine uzun süre hizmet eden ve bir süre önce emekli olan özel kuvvetler subayıdır. Cinayete kurban giden Roy, öldüğü günün sürekli tekrarlandığı bir zaman döngüsüne hapsolduğu keşfeder. Ölümünün ardındaki gizemi açığa çıkarmak için hareke geçen Roy, zamana karşı verdiği bu savaşta döngüden kurtulmayı başarabilecek midir?

Yönetmen: Joe Carnahan

Senaryo: Joe Carnahan, Chris Borey , Eddie Borey

Oyuncular: Annabelle Wallis, Frank Grillo, Mel Gibson, Naomi Watts, Michelle Yeoh, Ken Jeong, Will Sasso, Carlos Aviles, Meadow Williams, Mathilde Ollivier, Tyler Jon Olson, Eric Etebari, John Cenatiempo, Sheaun McKinney, Swen Temmel, MWW Michael Wilkerson, Selina Lo, Michael Tourek, Rob Gronkowski, Joe Knezevich , Athena Akers, James William Ballard, Adetinpo Thomas, Aaron Beelner, Jeremy Miller, Armida Lopez, Henry Penzi, Joey Thurmond, Rigan Machado, Adam G. Simon

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Boss Level

Yapımcı Firma: Scott Free Productions

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 100 dk.

Dağıtıcı Firma: Scott Free Productions

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com