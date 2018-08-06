Bosna Savaşı'ndaki "Ölüm Kampı" Kurbanları Anıldı

Bosna Savaşı (1992-1995) sırasında Sırp askerler tarafından oluşturulan en büyük toplama kamplarından Omarska'da hayatını kaybeden 700 kişi, kampın kapatılışının 26'ncı yıl dönümünde törenle anıldı.

Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Prijedor şehrine bağlı Omarska'da düzenlenen törene çok sayıda kurban yakını katılırken, "ölüm kampı" olarak da bilinen Omarska'da yaşananların unutulmaması gerektiği mesajı verildi.

Törene katılan edebiyatçı yazar Abdulah Sidran, burada yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'teki sivillerin Boşnak ve Müslüman oldukları için öldürüldüklerini belirterek, savaş zamanı açılan her toplama kampında katliam yapıldığını söyledi.

Omarska Toplama Kampı'na kapatılan binlerce Boşnak ve Hırvat sivilden biri olan Nijaz Mujkanovic de Sırp askerler tarafından işkence gördüğü toplama kampında 197 gün geçirdiğini belirtti.

Anma töreni kapsamında, Prijedorlu sanatçı Anita Zecic, "Suç Mahali" isimli projesini sundu. Zecic, toplama kamplarına kapatılan insanları temsil eden 5 bin mermi topladığını belirterek, "Mermileri Prijedor haritası üzerine koyarak, etrafını suç mahali olarak işaretledim." dedi.

Ayrıca, hayatını kaybeden siviller anısına gökyüzüne beyaz balon bırakıldı, dualar edildi.

Prijedor şehri yakınlarındaki toplama kampları Omarska, Trnopolje, Manjaca ve Keraterm, Bosna Savaşı'nın başladığı 1992 yılında işkence, katliam ve tecavüzlerin merkezi olmuştu. Savaşın ilk yıllarında kurulan Omarska toplama kampında 3 bin 500'den fazla sivil esir tutulmuş ve bunlardan 700'ü öldürülmüştü.

Amerikalı ve İngiliz gazeteciler, 1992 yılının ağustos ayında toplama kamplarını haberleştirerek dünya kamuoyuna duyurmuştu.