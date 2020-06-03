Bosna Hersekli gençler TİKA desteğiyle siperli maske üretiyor
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Bosna Hersekli gençler TİKA desteğiyle siperli maske üretiyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Uluslararası Saraybosna Üniversitesi işbirliğinde yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadeleye destek kapsamında Bosna Hersekli sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere 3D yazıcı ile yüz koruyucu maske üretimi gerçekleştirildi.

Bosna Hersekli gençler TİKA desteğiyle siperli maske üretiyor
03.06.2020 12:00 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:03

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Uluslararası Saraybosna Üniversitesi işbirliğinde yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadeleye destek kapsamında Bosna Hersekli sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere 3D yazıcı ile yüz koruyucu maske üretimi gerçekleştirildi.

TİKA tarafından desteklenen proje kapsamında 3D yazıcı ve sarf malzeme temin edilerek 500 adet koruyucu siper maske üretildi. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi işbirliğinde üretilen maskeler ülkedeki sağlık kurumlarına ve diğer ortaklara dağıtıldı.

Bosna Hersek'in Zenica Doboj Kantonu Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Larisa Gavran, koruyucu ekipmanlara büyük ihtiyaç duyulduğunu ve TİKA tarafından sağlanan destekle birçok sağlık çalışanının çalışma şartlarının iyileştirileceğini ifade etti. Gavran, yapılan yardımdan dolayı Türk halkı ve devletine teşekkür etti.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi laboratuvar çalışanı Ammar Hodza ise, "Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında yeni teknolojileri kullanarak ülkemize katkıda bulunabildiğimiz için son derece mutluyuz" dedi.

Covid-19 öncesi dönemde MESİP (Mesleki Eğitim ve İstihdamı Arttırma Programı) kapsamında Bosna-Hersek ve diğer ülkelerde TİKA tarafından gerçekleştirilen 'Temel 3D Modelleme ve 3D Yazıcı', 'İleri Düzey 3D Modelleme ve 3D Yazıcı ile Endüstriyel Çözümler' eğitimlerine birçok genç katılmıştı. TİKA tarafından gerçekleştirilen bu eğitimleri başarı ile tamamlayan Bosna Hersekli gençler, bugün koruyucu siperli maske üreterek ülkelerine hizmet ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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