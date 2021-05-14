SARAYBOSNA - Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Filistinlilere destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Filistinlilere destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

Başkentin kalbi olarak nitelendirilen Başçarşı Meydanı'nda toplanan grup "Bosna", "Gazze", "Filistin" ve "Yanındayız Gazze" yazılı dövizler açarak, İsrail'in saldırılarına son vermesi çağrısında bulundu.

Filistinlilerin yanında olduğunu belirten grup, ellerindeki dövizlerle başkentteki parlamento binasına yürüdü.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine, Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihad Ibrahimkadic