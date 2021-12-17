Boşanmak isteyen eşini defalarca bıçaklayan sanığa hapis cezası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Boşanmak isteyen eşini defalarca bıçaklayan sanığa hapis cezası

Boşanmak isteyen eşini defalarca bıçaklayan sanığa hapis cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bayrampaşa'da kendisinden boşanmak isteyen eşini sokak ortasında defalarca bıçaklayan sanık Okan Taş, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Bayrampaşa'da kendisinden boşanmak isteyen eşini sokak ortasında defalarca bıçaklayan sanık Okan Taş, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Bayrampaşa'da şiddet gördüğü gerekçesiyle kendisinden ayrılmak isteyen eşi Aleyna Tülay Taş'ı 2 Nisan tarihinde, sokak ortasında defalarca bıçaklayan sanık Okan Taş'ın 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Okan Taş ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Davanın karara bağlanmasının öncesinde son sözü sorulan tutuklu sanık Okan Taş, beraat ve tahliyeye ilişkin taleplerini dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Okan Taş'ı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 16 yıl hapse mahkum etti. Sanığı cezasında indirim uygulayarak 13 yıl 4 ay hapse çarptıran mahkeme, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosunca hazırlanan iddianamede, şüphelinin, müştekinin arkasından gelerek, elindeki 12 santimetre uzunluğundaki bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı kaydedildi.

İddianamede, şüphelinin 'eşini kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapse mahkum edilmesi talep edildi. - İSTANBUL

Fuhuş baronu için yolun sonu! Çalıştırdığı 33 kadınla birlikte yakalandı

Fuhuş baronu için yolun sonu! Çalıştırdığı 33 kadınla birlikte yakalandı

 İstanbul merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu! 33 kadın kurtarıldı

İstanbul merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu! 33 kadın kurtarıldı

 İstanbul'da sahte içki faciası büyüyor: 2 kişi yoğun bakıma kaldırıldı

İstanbul'da sahte içki faciası büyüyor: 2 kişi yoğun bakıma kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title