Boşanma aşamasındaki eşini kaçırdığı iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi

Şişli'de, boşanma aşamasında olduğu eşini kaçırdığı öne sürülen Mithat T. ile kendisine yardım eden arkadaşı adliyeye sevk edildi.

Şişli'de, boşanma aşamasında olduğu eşini kaçırdığı öne sürülen Mithat T. ile kendisine yardım eden arkadaşı adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, bir süredir eşiyle ayrı yaşayan Şilan T, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde oturan ailesinin evinin önünden eşi ve yanında bulunan bir kişi tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırıldı.

Yakınları tarafından haber verilmesi üzerine polisin çalışma sonucu, Şilan T, Gaziosmanpaşa'da bir adreste bulundu.

Gözaltına alınan Mithat T. ve kendisine yardım eden arkadaşı, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk